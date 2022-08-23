Назначенный РФ "глава администрации" Херсонской области Сальдо уже 17 дней находится в токсикореанимации - СМИ
Назначенный россиянами "глава Херсонской ВГА" Владимир Сальдо уже 17 дней находится в токсикореанимации института имени Склифосовского.
Об этом сообщает российский телеграм-канала Baza.
По данным паблика, отравление Сальдо осложнилось тромбоэмболией легочной артерии (закупоркой артерий тромбами). Ежедневный осмотр Сальдо проводит директор института Склифосовского.
Напомним, об ухудшении здоровья Сальдо начали сообщать в начале августа. Тогда в его пресс-службе факт отравления отрицали, объясняя его состояние переутомлением и последствиями коронавируса.
20 августа Минобороны РФ официально заявило, что Сальдо был отравлен боевым отравляющим веществом.
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