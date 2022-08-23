Назначенный россиянами "глава Херсонской ВГА" Владимир Сальдо уже 17 дней находится в токсикореанимации института имени Склифосовского.

Об этом сообщает российский телеграм-канала Baza.

По данным паблика, отравление Сальдо осложнилось тромбоэмболией легочной артерии (закупоркой артерий тромбами). Ежедневный осмотр Сальдо проводит директор института Склифосовского.

Напомним, об ухудшении здоровья Сальдо начали сообщать в начале августа. Тогда в его пресс-службе факт отравления отрицали, объясняя его состояние переутомлением и последствиями коронавируса.

20 августа Минобороны РФ официально заявило, что Сальдо был отравлен боевым отравляющим веществом.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

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