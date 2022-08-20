Состояние назначенного Россией "главы администрации" Херсонской области Владимира Сальдо, госпитализированного с отравлением, значительно улучшилось, он идет на поправку.

Об этом сообщили российским СМИ в оккупационной "администрации" региона.

Напомним, 5 августа Владимир Сальдо был госпитализирован и введен в медикаментозную кому. На следующий день его отправили на лечение в Москву в НИИ имени Склифосовского. Позднее, 8 августа, появилась информация о том, что состояние Сальдо оценивается как стабильное.

Сам факт отравления впервые был подтвержден официально сегодня, 20 августа, Министерством обороны РФ.

Ранее мы писали, что в возможном отравлении "главы администрации" Херсонской области Владимира Сальдо подозревают повара и горничную.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".