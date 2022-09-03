Идут заявления о взрывах в оккупированных городах Запорожской области - Энергодаре и Мелитополе.

Российские СМИ пишут со ссылкой на "члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимира Рогова о пяти сильных взрывах сегодня в Энергодаре.

Тем временем о взрывах на аэродроме в захваченном РФ Мелитополе сообщил украинский мэр города Иван Федоров.

Ранее в оккупированном Херсоне также сообщали о прилетах и пожарах в городе. "Страна" публиковала фото и видео последствий обстрела.

Война в Украине продолжается уже 192-й день. "Страна" следит за происходящим 3 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 191-го дня войны. В нашем материале рассказывается о ситуации на южном направлении и возле Запорожской АЭС, "потолке" цен на российскую нефть и другом.

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