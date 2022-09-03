Сегодня ночью российские оккупанты вновь обстреляли Краматорск (Донецкая область). В результате обстрела один человек ранен, повреждено два здания.

Об этом говорится в сообщении Донецкой ОВА.

"В Краматорске ракета попала в продовольственное предприятие — ранен 1 человек, повреждено 2 здания, уничтожено 9 автомобилей. Еще одно попадание - в предприятие легкой промышленности. Там начался пожар", - сообщает ОВА.

А мэр Краматорска Александр Гончаренко пишет о том, что 8 ракет ударили по объектам промышленности и складам гуманитарной помощи. Ранены сторожа, сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

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