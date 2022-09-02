Российские войска ударили из "Градов" по ​​Никопольскому району Днепропетровской области. В Червоногригоровской громаде от обстрелов пострадали два села.

О ситуации в Днепропетровской области на утро пятницы, 2 сентября, сообщает глава ОВА Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале.

В Червоногригоровской громаде в результате обстрела ранен 56-летний мужчина. Он пострадал, когда выезжал из села, вражеский снаряд упал рядом с машиной. Раненый мужчина в больнице, медики оценивают его состояние как среднетяжелое.

Также в Червоногригоровской громаде уничтожен один дом, еще шестнадцать пострадали. Задело и помещение местного лицея, автомобиль, газопровод и линии электропередач. Без света осталось более 2 000 человек, без воды - почти 5 000. На месте уже работают аварийные бригады.

В других районах области ночь без прошла "прилетов".

Напомним, Днепропетровская область каждый день подвергается обстрелам. На днях войска РФ ударили по автовокзалу и библиотеке. Также было попадание, из-за которого повредились сразу десятки домов, предприятие, храм и ЛЭП.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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