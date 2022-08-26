В регионе разрушены частные дома. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Минувшей ночью российская армия снова обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попали три района – Николаевский, Синельниковский и Криворожский.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграм-канале.

По его словам, Николопольский район обстреляли пять раз за ночь - россияне ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии.

В Никополе разрушены около десяти частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1000 никопольчан остались без света.

В Марганецкую громаду прилетело 5 снарядов "Градов", в Червоногригоровку - 10 снарядов тяжелой артиллерии.

В Синельниковском районе под ракетный обстрел попали две громады. В одной есть разрушение дорог, в другой пострадало предприятие, там загорелся ангар с техникой.

В Криворожском районе враг обстреливал Зеленодольскую и Широковскую громады. Есть разрушения. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Минувшей ночью российская армия снова обстреляла Днепропетровскую область

Обстрел Днепропетровской области 25 августа. Фото последствий

Обстрел Днепропетровской области 25 августа. Фото последствий

Обстрел Днепропетровской области 25 августа. Фото последствий

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