Минувшей ночью российская армия снова обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попали три района – Николаевский, Синельниковский и Криворожский.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграм-канале.

По его словам, Николопольский район обстреляли пять раз за ночь - россияне ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии.

В Никополе разрушены около десяти частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1000 никопольчан остались без света.

В Марганецкую громаду прилетело 5 снарядов "Градов", в Червоногригоровку - 10 снарядов тяжелой артиллерии.

В Синельниковском районе под ракетный обстрел попали две громады. В одной есть разрушение дорог, в другой пострадало предприятие, там загорелся ангар с техникой.

В Криворожском районе враг обстреливал Зеленодольскую и Широковскую громады. Есть разрушения. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Напомним, 24 августа враг ударил по ж/д станции в Днепропетровской области - Чаплино. Погибли 25 человек.

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