Минувшей ночью российские войска атаковали три района Днепропетровской области - Никопольский, Днепровский и Криворожский.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграм-канале.

По Никопольскому району ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередачи. Одну починили, другая еще ремонтируется. Сейчас без света остаются до 500 семей.

В Червоногригоровской громаде россияне попали в жилой массив. Один дом разрушен, до десяти - повреждены. Также под удар попали электросети и газопровод. В селе Каменское ранена 50-летняя женщина.

По Криворожскому и Днепровскому районам враг нанес ракетные удары. Масштабы разрушений выясняются.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины.