От обстрелов со стороны россиян ночью и утром 29 августа пострадали Днепровский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграм-канале.

В Никопольском районе попали по Никополю, Марганцу и Червоногригоровской громаде. Предварительно, люди не пострадали.

Увеличилось число пострадавших в результате обстрела Никополя, который произошел вечером 28 августа. В больницу попал еще один человек. Он находится в тяжелом состоянии. Всего на данный момент погиб в результате обстрела один человек, ранены - пятеро. Также в Никополе без света остаются 2 600 семей.

После ночных обстрелов в Червоногригоровке повреждены 15 домов, предприятие, храм и линии электропередач. В Марганце масштабы разрушений выясняются.

Также утром россияне ударили ракетами по Синельниковскому и Днепровскому районам.

В Покровской громаде из-за взрыва произошел пожар. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

В Любимовской громаде ракета попала по дачному массиву. Масштабы разрушений выясняются.

Война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.