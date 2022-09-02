С начала войны в результате вражеских обстрелов в Украине погибли более семи тысяч мирных жителей, пять с половиной тысяч получили ранения.

Такие цифры привел первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

Енин уточнил, что с 24 февраля полиция зафиксировала 22 тысячи вражеских обстрелов, которыми поражено более 24 тысяч гражданских объектов.

Ранее мы писали, что бывший замкомандующего Сил специальных операций Сергей Кривонос вчера заявил о том, что на войне уже погибли сотни тысяч украинцев. Официально его информация не подтверждена.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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