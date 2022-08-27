Украина с начала войны вернула тела 541 погибшего военного. Большинство из них защищали Мариуполь и "Азовсталь".

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, передает пресс-служба Кабмина.

"Нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 – защитники "Азовстали", - сказал Котенко.

Он рассказал, как происходит процесс передачи тел. Украинская сторона во время переговоров указывает россиянам, где находятся тела наших убитых военных, определяя их по геолокации. После этого объявляется режим тишины, чтобы можно было забрать погибших на временно оккупированной территории. Тела забирают военные РФ, после чего передают останки Украине.

Также он добавил, что занимающиеся поиском тел находятся на постоянной связи с родственниками погибших.

Отметим, что накануне в Украину пришли первые письма от украинских военнопленных.

Между тем война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

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