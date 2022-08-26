В Украину пришли первые письма от украинских военнопленных.

Об этом сообщила вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук.

По ее словам, организацией переписки украинских военнопленных с их семьями занимается Национальное информационное бюро Минреинтеграции. С его помощью и получена первая партия писем.

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А советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что массового "трибунала" над пленными украинскими военными из Мариуполя не будет.

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