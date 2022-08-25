Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что массового "трибунала" над пленными украинскими военными из Мариуполя, который в "ДНР" ранее хотели провести до конца лета, не будет.

Об этом он заявил в эфире с Марком Фейгиным.

По мнению Арестовича, РФ заинтересована в переговорах и понимает, что в случае "трибунала" их не будет (об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский).

"Они в очень трудном положении. С одной стороны - надо изобразить для своих "ура патриотов", что "азовцев" настигла "заслуженная кара". А с другой - они могут нарваться на ультиматум и закрыть себе опцию переговоров с Киевом. Это очень тяжелая для них история. Особенно в момент, когда они хотят достичь этих переговоров", - сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента считает, что РФ может пойти на показательное "судилище" для пропагандистской картинки, но массового трибунала над "азовцами" не будет. По его мнению, проведение "трибунала" будут затягивать, пытаясь выиграть время.

Отметим, что на днях Денис Пушилин заявил, что подготовка к первому этапу "трибунала" подходит к завершению.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.