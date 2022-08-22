"Глава ДНР" Денис Пушилин сказал, что заявление преззидента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с РФ в случае "трибунала" над пленными украинскими военными из Мариуполя не повлияет на планы его проведения.



Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на видеоинтервью Пушилина.

"Подготовка к первому этапу трибунала подходит к завершению. Следственные органы работают, и сейчас от них зависит дата непосредственно мариупольского первого трибунала. На данный момент можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений "Азова"", — заявил "глава ДНР".

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия готовит провокации ко Дню независимости Украины 24 августа и против президента Украины Владимира Зеленского. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что "ДНР" может провести "трибунал" над азовцами в Мариуполе в День независимости Украины.

Мы рассказывали, что "глава ДНР" Денис Пушилин подтвердил подготовку к "трибуналу" в Мариуполе над пленными бойцами с "Азовстали". Также сообщалось, что в состав т.н "международного трибунала" над украинскими пленными в "ДНР" войдут Сирия и "ЛНР".