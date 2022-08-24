Во вторник, 23 августа, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в срочном порядке рассмотрел ходатайство Украины о соблюдении Россией прав пленных защитников Украины и распространил срочные указания по делу "Украина против России" в отношении военнопленных.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.

Указания ЕСПЧ к РФ касаются немедленного обеспечения закрепленных Конвенцией прав, включая медицинскую помощь в случае достаточных доказательств серьезного и неизбежного риска жизни украинских военнопленных.

Суд отметил, что предоставленные Россией указания по украинским военнопленным продолжают действовать, и указал, что они также применяются и в межгосударственном деле "Украина против России".

Кроме того, ЕСПЧ срочно проинформировал Комитет министров Совета Европы о решении.

"Решение ЕСПЧ является подтверждением того, что суд внимательно относится ко всем делам, связанным с вооруженной агрессией, будь то межгосударственное или индивидуальное дело. Временные меры по межгосударственному делу Украины против России теперь также охватывают и права военнопленных", - заявила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

При этом Россия неоднократно сообщала о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ, поэтому решения суда в стране исполняться не будут.

Как писала "Страна", украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал в ЕСПЧ иск против РФ из-за блокады, мародерства и уничтожения его имущества.

Также в Минцифры заявляли, что пострадавшие от войны украинцы могут рассчитывать на компенсацию ЕСПЧ до $30 тысяч.

Тем временем война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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