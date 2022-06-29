Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Украины против России, поданный 23 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

Межгосударственное дело Украины против России (заявление № 11055/22) касается массовых и грубых нарушений прав человека, совершенных Российской Федерацией в своих боевых действиях на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Глава ЕСПЧ Роберт Спано передал дело в четвертую секцию суда и проинформировал об этом Россию.

В суде добавили, что на рассмотрении ЕС находятся пять межгосударственных жалоб, поданных Украиной против РФ. При этом в суд подано около 8500 индивидуальных жалоб, связанных с событиями в Крыму, на востоке Украины и побережье Азовского моря.

Напомним, что Россия неоднократно сообщала о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ, поэтому решения суда в стране исполняться не будут.

Напомним, что украинский миллиардер Ринат Ахметов также подал в ЕСПЧ иск против РФ с требованием компенсации ущерба в связи с блокадой, мародерством, уничтожением имущества и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску.

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".