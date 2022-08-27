В "ДНР" готовы передать родственникам тело погибшего на Донбассе американца Алана Джошуа.

Об этом заявила "обмудсмен республики" Дарья Морозова.

Известно, что воевавший на стороне Украины Джошуа был убит 23 августа в ходе боев. По словам Морозовой, официальные представители США и глава мониторинговой миссии ООН уведомлены о гибели гражданина Соединенных Штатов.

"Также мы подтверждаем готовность передать его останки родственникам для захоронения", - сообщила "омбудсмен".

Представитель Госдепартамента США подтвердил журналу Newsweek факт гибели американца.

"Из уважения к приватности близких никаких дальнейших комментариев у нас сейчас нет", - добавил он.

Напомним, о гибели американского добровольца сообщил журнал Newsweek, но имя американца не назвал.

Война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.