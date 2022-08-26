Стали известны детали скандала с иностранными добровольцами в Украине, о которых сообщал Der Spiegel. Большинство обвинений, которые они выдвигают, направлены против "полковника Кучинского".

Об этом говорится в статье Kyiv Independent, выдержки из которой опубликовало немецкое издание.

По словам легионеров, именно Кучинский не только отправлял бойцов на смерть, но и заставлял их помогать ему грабить магазины. Иностранцы рассказали, что он также сильно пьет и оскорбляет подчиненных.

Так, американский еврей из легиона рассказал, что солдаты-евреи столкнулись с антисемитизмом со стороны Кучинского.

Кучинский требовал долю от снаряжения, которое покупали солдаты. Когда один из них отказался делиться, Кучинский направил на него пистолет.

По словам другого американского легионера, Кучинский приставал к женщинам-медикам. Они жаловались, но никто ничего не предпринимал. Одна из врачей, которую преследовал Кучинский, покинула Украину.

Издание пишет, что, несмотря на большое количество жалоб, Кучинский остается на своей командирской должности.

Сообщается, что "Саша Кучинский" не настоящее имя этого человека. Под ним якобы скрывается Петр Капущинский - бывший польский мафиози, сбежавший в Украину после проблем с законом. В Польше Капущинского разыскивают за мошенничество, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Как сообщает Gazeta Wyborcza, ранее он уже отбывал срок.

Он бежал из Польши в 2014 году и через два года появился в Украине. Здесь он оказался под следствием по делу о грабеже с отягчающими обстоятельствами и о сексуальном насилии, но ему было предъявлено обвинение только в грабеже. В ноябре 2016 года он был задержан и больше года провел за решеткой.

Варшава просила Киев экстрадировать Капущинского, но Украина отказала.

В мае 2021 года у него нашли оружие и взрывчатку. Ему грозило до семи лет тюрьмы, но почти сразуон вышел под залог в 2500 долларов. После того как разразилась война, Капущинский пошел в армию, а суды приостановили его дело и вернули залог.

Ранее иностранцы жаловались на то, что в Украине военные вынуждены сражаться с более крупными и лучше вооруженными российскими силами без элементарных вещей, таких как постоянное питание и вооружение.

Также нередко возмущаются условиями на фронте и украинский бойцы теробороны.