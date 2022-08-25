Иностранцы из Интернационального легиона жалуются на то, что в Украине им приказывали грабить магазины или отправляли на верную смерть.

Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на Kyiv Independent.

"Они сообщают о краже украинских товаров, сексуальных домогательствах и отправке в бой против российских войск без поддержки", – говорится в статье.

Как рассказал доброволец из Бразилии, некоторые члены его подразделения по этим причинам ушли из Легиона. А доброволец из США добавил, что под Николаевом его подразделение оставили удерживать линию фронта в одиночку и без подкреплений, когда остальные отступили.

Канадский доброволец же сообщил о том, как его подразделению дали команду "ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и всякие ценности".

"Мне было стыдно выполнять приказ и выносить мебель и ценности из магазинов на глазах местных жителей, пострадавших от войны", – добавил доброволец из Франции.

Издание пишет, что бойцы жаловались руководству, но меры приняты не были, поэтому они обратились в СМИ.

Ранее иностранцы жаловались на то, что в Украине военные вынуждены сражаться с более крупными и лучше вооруженными российскими силами без элементарных вещей, таких как постоянное питание и вооружение.

Также нередко возмущаются условиями на фронте и украинский бойцы теробороны.