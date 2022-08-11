В МИД России назвали фейком сообщения о предложении КНДР направить своих добровольцев для участия в войне с Украиной, сообщают российские СМИ.

Там заявляют, что подобные переговоры не ведутся.

Напомним, 7 августа член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко заявил, что Северная Корея предложила России военную помощь в виде отправки 100 тысяч добровольцев на Донбасс.

В интервью "МК" он сказал, что КНДР с самого начала поддерживает действия России в Украине. По его мнению, инициатива Ким Чен Ына о направлении добровольцев может быть реализована при согласии России.

Также недавно "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что они обсуждает с Пхеньяном привлечение строителей из КНДР для "восстановления территорий".

А накануне лидер ЛДПР привез на место взрыва в Еленовку "журналистов" из КНДР.

Напомним, что в июле в КНДР заявили о признании "ДНР" и "ЛНР".

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.