"ДНР" ведет переговоры с Пхеньяном о привлечении строителей из КНДР для "восстановления территорий". Об этом "глава ДНР" Денис Пушилин" заявил в эфире "Соловьев Live".

"В этом году уже должны начаться эти процессы", - сказал Пушилин.

По его словам, первые группы строителей должны прибыть на Донбасс в ближайшее время.

Отметим, что ранее посол России в КНДР Александр Мацегора уже заявлял, что северокорейские рабочие приедут "восстанавливать Донбасс".

Также ранее в Минобороны России заявляли о предложении от Северной Кореи отправить на войну в Украину 100 тысяч "добровольцев".

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