Американский доброволец погиб в Украине во время боевых действий.

Об этом пишет издание Newsweek.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Из уважения к частной жизни семьи в данный момент мы не можем дать дальнейших комментариев", - заявил журналу представитель Госдепартамента.

Ранее "Страна" рассказывала, как иностранные добровольцы жалуются на условия работы в Украине и жестокое обращение командира с уголовным прошлым.

Война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, какие изменения могут в ближайшее время произойти в украинской власти.