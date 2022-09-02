Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал новое фото последствий обстрела Холодногорского района Харькова.

Разрушено помещение спортивного комплекса "Локомотив" имени Г. Кирпы.

В Нацполиции сообщают, что осколками также повреждены соседние здания.

Ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что обстрел ракетами С-300 произошел сегодня ночью, о жертвах информации нет. По предварительной информации прокуратуры, удары наносились с территории Белгородской области.

Отметим, что россияне также не прекращают постоянных попыток проводить наступление под Харьковом.

На фоне ежедневных обстрелов было принято решение, что в Харькове школьники будут заниматься исключительно дистанционно.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские чиновники зарабатывают на гуманитарке.