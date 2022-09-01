В Славянске увеличилась интенсивность обстрелов из-за того, что российские войска обстреливают город не только ночью, но и днем. Об этом в эфире телемарафона заявил мэр города Вадим Лях.

По словам мэра, в Славянске в результате обстрелов повреждено около 600 домов, а всего в городе - 615 многоэтажек и до 20 тысяч частных зданий.

"Город снова обстреляли. Враг использует тяжелое оружие - РСЗО и ракеты С-300. К счастью, погибших нет", - отметил он.

При этом в городе остаётся порядка 1500 школьников из 10,5 тыс зарегистрированных. Все они начнут новый учебный год дистанционно.

По данным Генштаба, на Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Пришиба, Гусаровки и Краснополья. Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели поражение и отошли.

Также "Страна" писала, что в Славянске россияне обстреляли базу эвакуационного отряда Красного Креста.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

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