Россияне атаковали под Харьковом, ВСУ наносят удары по технике РФ на юге. Карты боевых действий в Украине
Американский Институт изучения войны 1 сентября опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что бои велись на Донбассе и в Харьковской области. Также ВСУ продолжали наносить удары на юге.
Об этом говорится в отчете на сайте Института.
Сообщается, что российские войска нанесли наземные удары южнее Бахмута и вдоль западной окраины Донецка. Также российские силы провели ограниченную наземную атаку к северу от Харькова.
По данным Института, 31 августа украинские силы продолжали наносить удары по российской военной технике и инфраструктуре к северо-западу и югу от Херсона.
Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.
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