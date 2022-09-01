Американский Институт изучения войны 1 сентября опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что бои велись на Донбассе и в Харьковской области. Также ВСУ продолжали наносить удары на юге.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Сообщается, что российские войска нанесли наземные удары южнее Бахмута и вдоль западной окраины Донецка. Также российские силы провели ограниченную наземную атаку к северу от Харькова.

По данным Института, 31 августа украинские силы продолжали наносить удары по российской военной технике и инфраструктуре к северо-западу и югу от Херсона.

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.