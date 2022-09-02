Несмотря на периодические обстрелы Одессы, на Дерибасовской улице решили установить сцену и устроить 2 сентября небольшой концерт в честь дня города.

В одесских пабликах публикуют программу празднования. В ней значатся:

в 8:50 - поднятие флага, гашение марки, добавление новых городов на розе ветров на Думской площади;

12:00 - выставка детского рисунка (на улице Пушкинской, 32);

13:00 - роспись вражеской техники на 411-й батарее.

Гвоздем праздничных мероприятий станет проведение в 17:00 концерта на углу Дерибасовской и Преображенской с участием исполнителей украинской поп-музыки: певца Арсена Мирзояна, группы "Спів братів" и певицы Златы Огневич.

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