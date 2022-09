Писателю Сергею Жадану запретили собирать деньги для украинской армии на концерте в Италии.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Жадан должен был выступить в Милане с группой "Жадан и собаки", но концерт отменили.

Организаторы заявили, что в их стране "нелегально проводить концерты и копить деньги для войны".

"Честно, говоря, стыдно и противно. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику", - написал Жадан.

Отметим, что в ответе организаторов, которое прикрепил Жадан, собеседник говорит "This is not what you wrote in Facebook event" (это не то, что вы указали в описании мероприятия в Facebook).

Напомним, с начала военной агрессии РФ Жадан вместе с другими волонтерами развозил гуманитарную помощь для мирного населения Харькова. В марте он попал под обстрел.

