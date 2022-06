Американская 20-летняя певица Билли Айлиш на концерте в Бонне (Германия) поцеловала украинский флаг.

Соответствующее видео опубликовала украинская певица Jerry Heil в своем Instagram-аккаунте.

Также под видео она написала, что дала свой флаг Билли Айлиш.

Отметим, что Билли Айлиш в апреле принимала участие в благотворительном концерте под названием Stand Up For Ukraine в поддержку Украины. Она посвятила украинцам песню "Your Power".

Ранее мы писали, что Вера Брежнева, Ани Лорак и Меладзе отказались давать концерт россиянам в Турции.

Также рассказывали, что российская певица Земфира выпустила антивоенный клип о Мариуполе с рисунками Ренаты Литвиновой.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

