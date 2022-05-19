Легендарная российская певица Земфира выпустила антивоенный клип на песню "Мясо", в котором использовала рисунки режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой на военную тему.

Об этом свидетельствует соответствующее видео.

"Весна в календаре,

А в реальности окопы

и ракеты высокоточные, большой дальности.

В Мариуполе полночь.

Кошмары снятся каждую ночь.

Я жду паек и мерзну.

Двухсотые.

Мне бы обнять тебя…

Приехали. Куда мы приехали?

Зачем мы приехали?

Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь.

Помолись за меня, помолись", - говорится в тексте песни.

Ранее мы писали, что известная украинская певица Kazka записала клип о войне. В начале ролика певица сидит в пустом помещении, перебирает в руках ленточку в цветах украинского флага, а-капелла поет свою известную песню "Плакала", а на фоне звучит сирена пожарной тревоги и пролетает истребитель.

Также "Страна" сообщала, что российский рэпер Моргенштерн выпустил клип на песню "12", посвященный теме войны в Украине. В ней он призывает к "миру и дружбе". После выпуска клипа ролик уже занял первое место в украинских трендах YouTube.