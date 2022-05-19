Российская певица Земфира выпустила антивоенный клип о Мариуполе с рисунками Ренаты Литвиновой. Видео
Легендарная российская певица Земфира выпустила антивоенный клип на песню "Мясо", в котором использовала рисунки режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой на военную тему.
Об этом свидетельствует соответствующее видео.
"Весна в календаре,
А в реальности окопы
и ракеты высокоточные, большой дальности.
В Мариуполе полночь.
Кошмары снятся каждую ночь.
Я жду паек и мерзну.
Двухсотые.
Мне бы обнять тебя…
Приехали. Куда мы приехали?
Зачем мы приехали?
Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь.
Помолись за меня, помолись", - говорится в тексте песни.
Ранее мы писали, что известная украинская певица Kazka записала клип о войне. В начале ролика певица сидит в пустом помещении, перебирает в руках ленточку в цветах украинского флага, а-капелла поет свою известную песню "Плакала", а на фоне звучит сирена пожарной тревоги и пролетает истребитель.
Также "Страна" сообщала, что российский рэпер Моргенштерн выпустил клип на песню "12", посвященный теме войны в Украине. В ней он призывает к "миру и дружбе". После выпуска клипа ролик уже занял первое место в украинских трендах YouTube.