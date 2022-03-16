Песни некоторых украинских певцов, которые высказались против войны, исчезли с сервиса "Яндекс.Музыка" - самой популярной площадки по скачиванию и прослушиванию музыки среди россиян.

Сегодня "Страна" заметила, что из всех плей-листов пропали хиты Макса Барских, Нади Дорофеевой, дуэта Потап и Настя. Сохранились лишь некоторые ремиксы или композиции, которые они исполняют в дуэте с российскими музыкантами.

"Яндекс.Музыка" могла их удалить по двум причинам: их запросу как правообладателей или по своей инициативе.

Отметим, что все остальные исполнители, выступившие с антивоенными заявлениями, продолжают находиться в плей-листах. Например, Светлана Лобода и Вера Брежнева.

Как известно, присутствие на указанной стриминговой платформе гарантирует певцам крупные финансовые отчисления за прослушивания и скачивания.

Напомним, Макс Барских отменил концерты в РФ и решил не отдавать за них деньги, а отправить их Украине. Также мы сообщали, что Валерий Меладзе со слезами на глазах призвал прекратить военные действия.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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