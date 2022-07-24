Верка Сердючка вчера на благотворительном концерте в Киеве предложила зрителям кричалку "Путин, чтоб ты сдох".

"А я все люблю выдумывать речевки. Смотрите: Путин, чтобы ты сдох!", - заявил артист со сцены.

Ранее мы публиковали видео, как Верка Сердючка спела в киевском метро "Геть с Украины, москаль некрасивый!".

Также напомним, что, по данным СМИ, Андрею Данилко, как и многим другим украинским звездам, запретили въезд в РФ на 50 лет.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".