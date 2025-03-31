Безобразную драку с женщинами из-за русской музыки в Киеве, вызвавшую большой резонанс в соцсетях, затеял сотрудник ТЦК и СП.

Об этом сообщают телеграм-каналы и публикуют его личные данные.

Как оказалось, зачинщиком потасовки с женщинами оказался Александр Белошвец. Как следует из его прошлогодней декларации, он числится санитарным инструктором в Киевском городском ТЦК. Также в декларации указано, что он гранатометчик.

Напомним, 30 марта в телеграм-каналах появилась информация о том, что в столице мужчина избил женщину, которая слушала песни на русском языке. В соцсетях утверждали, что он напал первый и является военным. Полиция подтвердила, что нападающим оказался военный, однако в своем пресс-релизе не уточнила, кто первым на кого напал. В пресс-релизе ведомства говорится только, что "между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, во время которого мужчине нанесли телесные повреждения".

Вообще в Украине нередки конфликты и даже драки на языковой почве. Недавно мы публиковали кадры, как в Одессе женщина покрыла матом отборным подростков за песни на русском языке. Разъяренная женщина назвала молодежь паразитами на лице Одессы.