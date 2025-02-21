Известная детская писательница и активистка украинизации Лариса Ницой затеяла спор на тему языка с русскоязычным таксистом, который, как оказалось, был участником войны.

Видеозапись эмоционального разговора она опубликовала в своем Фейсбуке.

Ницой потребовала у мужчины перестать говорить на русском, на что таксист возразил, что прошел через военные действия и будет разговаривать "как ему удобно".

"Слушайте, вы были на передке? Нет? А я был на передке, я буду разговаривать как мне удобно", - сказал ветеран.

Ницой ответила собеседнику, что его жизненный опыт не имеет никакого значения, так как он "тянет в тыл с войны русский мир".

"Да при чем тут вы прошли? Вы притянули с войны русский мир и продолжаете его тут утверждать. Путин хочет русский язык, и вы с передка пришли, хотите русский язык", - заявила Ницой.

Писательница также предположила, что бывший военный может быть диверсантом, раз разговаривает на русском языке.

На упреки Ницой, что он воевал за Украину, поэтому должен говорить на украинском языке, мужчина ответил, что воевал "не за эту страну", а за свою семью.

"Для него оккупанты близки, он с ними одной масти. Языковой. Я не за эту страну воевал. Русский мир головного мозга. Спасайтесь от этой языковой заразы, пока не поздно, и защищайте от нее детей. У украинцев родной язык украинский!" – прокомментировала инцидент Ницой.

Ранее Ницой уже устраивала скандал из-за русскоговорящего водителя такси. Сотрудника службы "Уклон" из-за его неправильного, по ее мнению, языка, она назвала насильником и антиукраинской гнидой.

Муж писательницы Андрей Ницой занимается тем же. Однажды он похвалился, как два дня подряд "боролся" с продавцами сельского магазина, чтобы те его обслуживали на украинском.