Детская писательница Лариса Ницой, против которой прежде открывали уголовное дело за разжигание национальной вражды, потребовала от ветерана войны в больнице благодарить ее на украинском языке.

Об этом случае написала сама писательница в Facebook.

По ее словам, в отделе реабилитации она услышала как военный общается с фельдшером. Молодой человек общался на русском, а когда он забыл телефон, та его подала, на что тот ответил "Спасибо".

Тогда Ницой сказала, что "украинцы говорят "дякую", и посоветовала русский язык "оставлять в окопах".

По ее словам, молодой боец впал от такой претензии в ступор и Ницой показалось, что подобное заявление он слышит впервые.

В комментариях большинство сообщений с резкой критикой Ницой.

"Он "вошел в ступор" не потому что обомлел, а потому что еще никогда не видел таких поплавленных имбецилов", - предполагают подписчики Ницой.

Также в комментариях задаются вопросом, где воевали родственники самой Ницой с 2014 года и обвиняют ее в том, что она провоцирует раскол в обществе.

Также Ницой предлагают отправиться вместе с волонтерами в Константиновку, рассказать бойцам о языке на месте боевых действий.

Также можно отыскать и комментарии в поддержку Ницой, в одном таком комментарии проводят аргумент, что "Путин "защищает" русскоязычных".

Сама Ницой на претензии не отвечает.

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