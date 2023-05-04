Языковой омбудсмен Тарас Креминь попросил убрать русский язык из украинских паспортов.

Об этом сообщает Медиа Центр Украины.

"Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусматривается, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", - заявил он.

По словам омбудсмена, сейчас у паспортов есть два варианта бланка - биометрический, и старого образца.

В паспорте старого образца информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записана как на украинском, так и на русском языках.

"Поэтому мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", - заявил омбудсмен.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь в комментарии "Стране" объяснил, что речь не идет о том, чтобы изъять паспорт.

"Речь о том, что в Украине продолжают выдавать паспорта старого образца. Их выдают не потому что кому-то хочется, а по решению суда. Например, человек, который принадлежит к какому-то религиозному сообществу, обращается в суд, что не хочет брать биометрический паспорт и просит выдать ему обычный. Эти бланки не печатаются, их осталось мало. По решению суда людям их выдают. Это не массовый характер, но есть такая коллизия, у нас в стране одновременно продолжают выдавать удостоверение личности в двух образцах", — сказал Креминь.

По его словам, соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. В ближайшее время законопроект будет вынесен на голосование в парламенте.

"Есть зарегистрированный законопроект, выводы комитета, глава комитета поддерживает нашу позицию. То есть, вот-вот этот вопрос должны упорядочить на законодательном уровне. Это абсолютно никакая не инновация. Мы об этом говорили неоднократно. Это рекомендация Верховной Раде обратить внимание и упорядочить", — объяснил Креминь.