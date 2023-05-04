Языковой омбудсмен попросил убрать русский язык из паспортов старого образца
Языковой омбудсмен Тарас Креминь попросил убрать русский язык из украинских паспортов.
Об этом сообщает Медиа Центр Украины.
"Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусматривается, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", - заявил он.
По словам омбудсмена, сейчас у паспортов есть два варианта бланка - биометрический, и старого образца.
В паспорте старого образца информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записана как на украинском, так и на русском языках.
"Поэтому мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", - заявил омбудсмен.
Языковой омбудсмен Тарас Креминь в комментарии "Стране" объяснил, что речь не идет о том, чтобы изъять паспорт.
"Речь о том, что в Украине продолжают выдавать паспорта старого образца. Их выдают не потому что кому-то хочется, а по решению суда. Например, человек, который принадлежит к какому-то религиозному сообществу, обращается в суд, что не хочет брать биометрический паспорт и просит выдать ему обычный. Эти бланки не печатаются, их осталось мало. По решению суда людям их выдают. Это не массовый характер, но есть такая коллизия, у нас в стране одновременно продолжают выдавать удостоверение личности в двух образцах", — сказал Креминь.
По его словам, соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. В ближайшее время законопроект будет вынесен на голосование в парламенте.
"Есть зарегистрированный законопроект, выводы комитета, глава комитета поддерживает нашу позицию. То есть, вот-вот этот вопрос должны упорядочить на законодательном уровне. Это абсолютно никакая не инновация. Мы об этом говорили неоднократно. Это рекомендация Верховной Раде обратить внимание и упорядочить", — объяснил Креминь.