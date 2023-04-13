В украинских соцсетях второй день не утихает скандал вокруг заявлений экс-пресс-офицера полка "Днипро-1" и добровольческого батальона "Донбасс" Василисы Мазурчук - о том, как "правильно умирать" украинским военным.

Она написала очень неоднозначный пост по поводу резонансного видео с казнью украинского военного, где ему отрезают голову.

Василиса Мазурчук заявила, что "лучше умереть достойно со словами "Слава Украине" и стать символом, чем "верещать на их (русском) языке "нєнада, больна" (имеется в виду резонансное видео с казнью украинского военного, которое разошлось по сети). Чем вызвала шквал возмущения.

В данный момент этот поста Мазурчук недоступен. Вероятно, после скандала Василиса скрыла или удалила его. Но скриншоты остались и вторые сутки "гуляют" по сети. Волна общественного возмущения не утихает до сих пор.

"Страна" собрала подборку мнений о неоднозначных высказываниях Василисы Мазурчук.

Большая часть комментаторов откровенно возмущены постом Василисы Мазурчук. Целый ряд блогеров обратили внимание на то, что сама Василиса, рассуждающая о том, как украинский воин должен быть принять смерть, не находится в Украине - она пережидает войну в Ирландии.

Об этом, в частности, одним из первых написал блогер Владимир Попов.

О Василисе высказались и многие известные люди. К примеру, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что лично знаком с Василисой, описал длинную и непростую историю их взаимоотношений, а также сравнил ее с Фарион.

"Увы, но война вынесла на поверхность не только Героев и Рыцарей, а ещё и кучу человеческого отребья, которое вдруг почему-то решило, что обладает монополией на патриотизм и может учить всех вокруг, как правильно Родину любить.

Понимая, что после войны будут востребованы политические проекты ветеранов и волонтеров, криминальные кланы и нечистоплотные политики, уже сегодня вкладываются в мерзавцев, которые мимикрируют под защитников.

Я могу назвать с десяток имен ублюдков, которые сидят по штабам со складами и оттуда пилят Тик-Токи, как они проливают кровь и из окопов разоблачают коллаборантов с предателями.

Если вы сегодня искренне аплодируете условной Фарион, то потом, не расстраивайтесь, если со временем она вас удивит очередным человеконенавистничеством. Как милая девушка Василиса", - написал Филатов.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович назвал эту публикацию "крайним случаем BLM-национализма".

"Когда тебе режут горло, то страдать надо тоже на украинском. Это клиника", - считает Арестович.

"Радует, что 61 лайк, из 5,5 тысяч реакций. Есть надежда, что это - реальное соотношение сумасшедших в нашем, в принципе здоровом обществе. Хорошо, что подобную позицию немедленно осудили. Скорость иммунного ответа - вот, что требуется от нас на данном этапе, чтобы сумашествие не расползлось далее", - пишет Арестович.

Медиаменеджер Александр Харебин назвал Василису "животным", которое решило "поучить патриотизму людей, гибнущих от рук нелюдей, защищая свою и нашу Украину". И также обращает внимание на то, что это пишет человек, сбежавший от войны в Европу.

"Мне кажется, что после всего увиденного и услышанного в последние месяцы вокруг темы языка и патриотизма, мы все должны сделать все от нас зависящее, чтобы эта тема исчезла из публичного обсуждения сознательных людей как минимум до конца войны за Независимость, а лучше навсегда, потому что если нет, то мы очень скоро можем услышать от некоторых деявших тезис что "Человек является патриотом той страны, на языке которой он зовет мать/жену/детей, когда его убивают за то, что он украинец…".

А дальше будет пропасть, в которую сознательно толкают нас полезные идиоты, сетевые провокаторы и российские спецслужбы, манипулируя на теме национальной идентичности. Если мы хотим жить в стране, которая после победы столкнется и преодолеет все вызовы, объем и сложность которых современный мир еще не видел и на преодоление которых может пойти жизнь для некоторых поколений украинцев, нам лучше остановиться на тезисе, что время, образование и Просвещение это единственный разумный и действенный способ снять языковой вопрос навсегда", - написал Харебин.

Украинский военный Евгений Либович предложил Василисе "поучить солдат патриотизму из Бахмута".

"Я солдат с 24 февраля прошлого года. Я русскоязычный, еврей, атеист. То есть, я не соответствую большинству представлений упоротых патриотов. Всех, кто хочет поучить меня патриотизму, приглашаю к себе под Бахмут. Это единственное место, с которого можно, по моему мнению, поучать солдат в вопросах патриотизма", - отметил он.

Также пользователи считают, что Василисой Мазурчук должна заинтересоваться СБУ.

Вадим Фульмахт отметил, что кейс Мазурчук - наглядный пример того, "к чему приводит фейсбучно-диванное расчеловечивание".

"Когда защита информационного пространства превыше всего, можно предъявлять претензии и человеку, которому отрезают голову - и в самом деле, чому не державною? Что ж ты верещишь, нам всем фейсбуком обидно, мы такое не лайкаем. Мы хотим, чтобы было, как в кино.

Наглядный пример, к чему приводит фейсбучно-диванное расчеловечивание. Я давно говорил и продолжаю говорить, что пропагандистское расчеловечивание врагов всегда приводит к саморасчеловечиванию пропагандистов.

И это неизбежно: фейсбучный инфобоец не чувствует ни эмпатии, ни сострадания, ему интересен только хайп. Инфобойцу плевать на факты как таковые, для него важен исключительно пропагандистский эффект, который можно извлечь из этого факта...

Людям искренне кажется, что мультипликатор ненависти - это классная идея, иначе мы будем слабыми и всех простим. Ну ок. Пока, к счастью, читатели не поддерживают таких, как Василиса. Пока", - написал он.