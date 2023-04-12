МИД призывает МУС отреагировать на жестокую казнь украинского военнопленного
МИД Украины призвал Офис прокурора Международного уголовного суда незамедлительно обратить внимание на жестокую казнь украинского пленного.
"Убийство украинского пленника, зафиксированное на видео, является серьезным нарушением Женевских конвенций и военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского устава Международного уголовного суда. По Римскому уставу такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности", - говорится в заявлении.
Также международное сообщество призывают усилить помощь и военные поставки Украине в связи с инцидентом.
А Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что "ошеломлена чрезвычайно жестокими видео" с казнью и изуродованными телами, вероятно, украинских военных.
В организации добавили, что это не единичный случай. Ранее о том, что также есть видео с отрезанием голов мертвых военных под Бахмутом писал CNN.
Президент Владимир Зеленский, комментируя видео, заявил, что "ответственность будет за все".
А в Кремле заявили, что "сначала нужно проверить достоверность" видео и выяснить "со стороны кого" совершалась казнь.
Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.