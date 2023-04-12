МИД Украины призвал Офис прокурора Международного уголовного суда незамедлительно обратить внимание на жестокую казнь украинского пленного.

"Убийство украинского пленника, зафиксированное на видео, является серьезным нарушением Женевских конвенций и военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского устава Международного уголовного суда. По Римскому уставу такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности", - говорится в заявлении.

Также международное сообщество призывают усилить помощь и военные поставки Украине в связи с инцидентом.

А Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что "ошеломлена чрезвычайно жестокими видео" с казнью и изуродованными телами, вероятно, украинских военных.

В организации добавили, что это не единичный случай. Ранее о том, что также есть видео с отрезанием голов мертвых военных под Бахмутом писал CNN.

Президент Владимир Зеленский, комментируя видео, заявил, что "ответственность будет за все".

А в Кремле заявили, что "сначала нужно проверить достоверность" видео и выяснить "со стороны кого" совершалась казнь.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.