СБУ начала досудебное расследование по факту публикации видео, на котором украинскому солдату отрезают голову.

"Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет – достанем отовсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", - заявил глава СБУ Василий Малюк.

CNN пишет, что таких видео два, одно, предположительно, снято летом, второе - совсем недавно.

На одном видео украинскому пленному отрезают голову. Ряд украинских пабликов пишет, что видео сделано в прошлом году.

Само видео было опубликовано в российских телеграм-каналах.

На эти сообщения уже отреагировал Офис президента.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что "за все будет ответ и ответственность".

Об этом же позже заявил и президент Владимир Зеленский.

"Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора", - заявил он.

Сообщается, что на втором видео "вагнеровцы" показывают, что уничтожили бронированную машину ВСУ и снимают на камеру тела двух украинских военных с отрезанными головами и руками. Видео, по данным CNN, снято недалеко от Бахмута.

Где снято летнее видео, опубликованное вчера - не сообщается.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, где украинского военного расстреливают после слов "Слава Украине!"

Позже в СБУ окончательно подтвердили его личность. Это Александр Мациевский.

Также мы писали, что в Бахмуте РФ бросила на штурм отряды "вагнеровцев", чтобы сберечь ресурсы армии. Российские десантники при наступлении на Бахмут находятся на флангах.