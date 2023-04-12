В сети появилось видео обезглавливания украинского военного россиянами. СБУ начала проверку
СБУ начала досудебное расследование по факту публикации видео, на котором украинскому солдату отрезают голову.
"Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет – достанем отовсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", - заявил глава СБУ Василий Малюк.
CNN пишет, что таких видео два, одно, предположительно, снято летом, второе - совсем недавно.
На одном видео украинскому пленному отрезают голову. Ряд украинских пабликов пишет, что видео сделано в прошлом году.
Само видео было опубликовано в российских телеграм-каналах.
На эти сообщения уже отреагировал Офис президента.
Глава ОП Андрей Ермак заявил, что "за все будет ответ и ответственность".
Об этом же позже заявил и президент Владимир Зеленский.
"Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора", - заявил он.
Сообщается, что на втором видео "вагнеровцы" показывают, что уничтожили бронированную машину ВСУ и снимают на камеру тела двух украинских военных с отрезанными головами и руками. Видео, по данным CNN, снято недалеко от Бахмута.
Где снято летнее видео, опубликованное вчера - не сообщается.
Напомним, что ранее в сети появилось видео, где украинского военного расстреливают после слов "Слава Украине!"
Позже в СБУ окончательно подтвердили его личность. Это Александр Мациевский.
Также мы писали, что в Бахмуте РФ бросила на штурм отряды "вагнеровцев", чтобы сберечь ресурсы армии. Российские десантники при наступлении на Бахмут находятся на флангах.