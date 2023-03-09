Имя расстрелянного военного в форме ВСУ окончательно не установлено - глава Офиса президента
Имя расстрелянного военного в форме ВСУ, видео с которым недавно появилось в сети, окончательно не установлено.
Об этом сообщил журналистам глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Сейчас происходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано. Когда это произойдет, с окончательной соответствующей информацией выйдут генпрокурор или глава СБУ", – сказал он.
Напомним, 6 марта соцсетями начало распространяться видео, на котором человек в форме ВСУ говорит "слава Украине", после чего его расстреливают.
Позже региональное управление Сил ТрО "Север" ВСУ заявило, что расстрелянного пленного звали Александр Мациевский, а Сухопутные войска назвали другое имя – Тимофей Шадура.
Ранее мы писали, что экспертиза ООН предварительно подтвердила подлинность видео с казнью военного после слов "Слава Украине".
Кроме того, парламентская фракция "Слуга народа" намерена направить президенту Владимиру Зеленскому обращение с просьбой присвоить расстрелянному на видео военному звание Героя Украины посмертно после установления всех обстоятельств и идентификации погибшего.