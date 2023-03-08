Экспертиза ООН дала предварительное подтверждение, что видео с казнью военного, который перед расстрелом говорит "Слава Украине", является подлинным.

Об этом представитель управления ООН по правам человека сообщила в интервью AFP.

По ее словам, с начала войны ООН зафиксировала за российской армией уже множество фактов нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных, включая случаи смертной казни без суда и следствия.

Тем временем расстрелянному на видео военному предлагают присвоить звание Героя Украины (посмертно). Однако до сих пор неизвестно наверняка личность военного.

Сухопутные войска говорят, что это Тимофей Шадура из 30-й отдельной механизированной бригады.

А журналист Юрий Бутусов сообщал, что это Мациевский Александр из 163 батальона Территориальной обороны города Нежин.

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