В среду, 8 марта, в Украине идет уже 378-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, - читайте в итогах за 7 марта.

Хроника новостей за сегодня - ниже. Материал обновляется.

8 марта

07.10 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. Силы РФ основные усилия сосредотачивают на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

2. Захватчики нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. В частности, во время авиаударов враг использовал 1 БпЛА типа Шахед-136. Он сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

3. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.

4. В Запорожской области оккупанты, под видом покупки по значительно заниженным ценам, конфискуют зерновые у фермеров.

5. Авиация Сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили

1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2".

06.40 Почти у всех 130 украинцев, которые вернулись из российского плена в рамках освобождения 7 марта, есть ранения или тяжелые заболевания.

Об этом сообщил заместитель руководителя Рабочей группы Координационного штаба Богдан Охрименко в эфире телемарафона.

06.20 Карта тревог на сейчас. Угроза артобстрела в Никопольском районе Днепропетровской области.