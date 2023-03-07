Главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов заявил, что расстрелянный на видео военный это не Тимофей Шадура из 30-й бригады, как о том ранее заявляло командование Сухопутных войск ВСУ.

По его словам, погибший - Мациевский Александр Игоревич, он солдат роты огневой поддержки 163 батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО.

Бутусов утверждает, что его уже опознали сослуживцы. Сегодня они посетили в Нежине мать погибшего военного и получили подтверждение личности от его родственников.

Его опознали по нескольким приметам, в частности, по закрытому пластырем ушибу над правой бровью.

Тело Мациевского вернули домой в феврале. То есть если на видео действительно он, то получается, оно было снято как минимум в феврале или даже раньше. И необходимо будет провести эксгумацию тела, чтоб установить - погиб ли Мациевский от множественных пулевых ранений.

Александр Мациевский родился в 1980 году, опыта военной службы раньше не имел, пошел воевать добровольцем с первых дней вторжения РФ в составе батальона, защищавшего Черниговскую область. Служил снайпером.

В ноябре его подразделение перебросили в район Бахмута, где он пробыл около месяца, а потом был переброшен на Соледар. Там после длительных боев связь с ним была утрачена. Вероятно, там он и погиб (напомним, украинские войска оттуда вышли в середине января, бои там были с ЧВК "Вагнер"). В феврале домой вернули его тело.

У него остался 19-летний сын.

Напомним, что в соцсетях называли несколько вариантов имени расстрелянного человека. Но до сих пор информация считалась официально не подтвержденной.

Видео с расстрелом солдата в форме ВСУ распространяли с утра 6 марта по украинским телеграм-каналам. На него уже отреагировал и Зеленский, и глава ОП Ермак, и генпрокурор Украины, который начал расследование по факту убийства украинского пленного.