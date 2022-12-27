Семья из восьми человек расстреляна в Макеевке (неподконтрольная часть Донецкой области), среди них трое детей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "макеевскую городскую администрацию".

"Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей", - заявили в "администрации".

Самый младший из погибших - годовалый ребенок. Двум другим детям было 7 и 9 человек, сообщают местные телеграм-каналы.

Лица, расстрелявшие семью, разыскиваются.

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