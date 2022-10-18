ГБР объявило о завершении досудебного расследования в отношении 20-летнего военнослужащего Артемия Рябчука в деле о расстреле нацгвардейцев на "Южмаше" в Днепре.

ГБР признало, что в отношении Рябчука имели место "неуставные взаимоотношения" (то есть дедовщина). Тем не менее, за убийство сослуживцев в январе 2022 года ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, трагедия в Днепре произошла в ночь на 27 января 2022 года. 20-летний Артемий Рябчук открыл стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате погибли пять человек и еще пятеро получили ранения. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания в СИЗО без права внесения залога.

Как установило следствие, обвиняемый после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Поэтому у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.

За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать, но получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении.

Этот приказ старшего по призыву он воспринял, как издевательство, после чего решил отомстить. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и расстрелял сослуживцев.

Куда движется дело нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего пять человек за дедовщину ранее подробно разбиралась "Страна".