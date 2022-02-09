Сегодня нацгвардеец Артемий Рябчук, расстрелявший в Днепре пятерых своих сослуживцев, дал первые открытые показания по этому делу.

Судя из его слов, причиной убийства стали издевательства в его воинской части.

Отметим, что эту версию как основную сегодня начало рассматривать и следствие.

Правда, пока не названы конкретные имена тех, кто мог издеваться над Рябчуком. И непонятно, будут ли сделаны более глобальные выводы из этой страшной истории: начнет ли власть системно искоренять "дедовщину".

"Страна" рассказывает, что сейчас происходит с делом Артемия Рябчука, которому грозит пожизненное за расстрел на заводе "Южмаш".

Как расследуют дело Рябчука

28 января - на следующий день после расстрела в Днепре - Артема Рябчука арестовали и поместили под стражу. Причем он просил, чтобы его отправили в СИЗО, а не на гауптвахту Нацгвардии.

Уже это было важным "звоночком" на тему дедовщины в части. Рябчук явно опасался, что его попытаются заставить молчать о том, что происходило на службе.

При этом свою вину он признал на следующий день, в суде по мере пресечения. Но уже через несколько дней отказался от показаний - сославшись на психологическое давление со стороны следователей.

Что именно Рябчук показал на первых допросах - было непонятно. Но дело явно касалось "дедовщины", поскольку адвокаты пообещали 12 февраля дать пресс-конференцию именно по этой проблеме - и раскрыть в ее контексте некоторые детали дела.

Тем временем следствие продолжается. Буквально сегодня ГБР сообщило, что расследуется три основных версии.

1. Неуставные отношения. Эта версия основная.

2. Психическое заболевание подозреваемого или нахождение в состоянии физиологического аффекта. Для ее подтверждения или опровержения Рябчуку назначили психиатрическую экспертизу.

3. Совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц, с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине и дестабилизации правопорядка.

Всерьез последнюю версию можно не рассматривать - пока нет никаких фактов или зацепок на этот счет (то, что Рябчук в 2019 году ездил в Россию не является какой-либо зацепкой - там у него живет родная сестра).

Скорее всего "русский след" ввели согласно веяниям политической моды обвинять в любых проблемах "страну-агрессора".

Тем более, что даже ГБР как главную причину расстрела рассматривает "дедовщину".

Что известно о неуставщине в части Рябчука

Первые показания об этом нацгвардеец дал сразу в день задержания.

Тогда он заявил, что причиной случившегося стала дедовщина. Также проходила информация, что накануне случившегося группа гвардейцев (которых он позже застрелил), избила другого солдата, а Рябчук сообщил об этом руководству.

Но командование никаких мер не приняло, а парня затравили за "стукачество", поэтому он решил сам отомстить обидчикам, сообщала нардеп Юлия Яцык. "Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет", - написала она.

Изменение в поведении Рябчука накануне трагедии заметила и его сестра, которая рассказала об этом в интервью экс-нардепу Игорю Мосийчуку.

По словам девушки, поведение брата во время службы в определенный момент сильно изменилось. В переписках с матерью за месяц до трагедии он начал иначе изъясняться, и просил выслать денег.

Только спустя время Юлия пришла к выводу, что, скорее всего, телефон ее брата отобрали сослуживцы. Девушка предполагает, что именно они переписывались с матерью Рябчука, выпрашивая от имени ее брата деньги.

Она связала это также и с тем фактам, что Артемий перестал общаться с лучшим другом как раз за месяц до трагедии.

Чуть позже спецкомиссия МВД также подтвердила факты неуставных отношений в воинской части Рябчука. Об этом написал у себя в Facebook первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, помимо нарушений порядка доступа к комнате хранения оружия и организации службы, что могло привести к трагическим последствиям, комиссия выявила факты неуставных отношений, которые, впрочем, не свидетельствуют о мотивах стрелка. Их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования.

"Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части №3021 НГУ. Уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты неуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР", - написал Енин.

Сегодня впервые показали комментарий и самого Рябчука. "У меня ужасное было тогда состояние. Настроение... злость, несправедливость. Я уже просто терпел за ними, терпел, терпел и...устал терпеть", - сказал нацгвардеец.

По словам директора ГБР Алексея Сухачева, на первом допросе Артемий Рябчук сказал, что во время совершения им преступления находился в состоянии помутнения сознания и злости. Причина, по информации Сухачева - Рябчука фактически пытали в воинской части путем лишения сна.

Что говорят об этой части другие свидетели

28 января, через день после трагедии в Днепре, бывшая служащая Нацгвардии Елена Липовенко рассказала о нескольких эпизодах издевательств, которые происходили в воинской части №3021, где служил Рябчук.

"Да, в этой воинской части были и пытки, были и травля и моральное давление, особенно тех, кто более умные, более опытные, не курят, не пьянствуют, которые хотят добиться какой-то справедливости и выполняют свои обязанности", - сказала девушка в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Она рассказала, как сама пострадала от незнания своих прав. Она болела и долго переносила на ногах высокую температуру под 39 градусов. Медицинскую помощь ей не оказывали, а вместо этого заставляли нести службу в тяжелом бронежилете. Она сказала, что после потери сознания ее заперли в комнате и смеялись над ней.

"У меня от температуры было внутреннее кровотечение. При весе 50 кг на меня надели бронежилет 25 кг, и да, я потеряла сознание именно во время строевой ходьбы. Когда я попросила помощи, мне предоставили помощь, отправили к своим знакомым", - пояснила Липовенко.

Также она рассказала, что общалась еще с несколькими военнослужащими, пострадавшими от издевательств.

Интересно, что родственники знали или догадывались о том произволе, который происходил в военной части 3021.

По крайней мере, несколько солдат этой части покончили с собой. 19-летний Мансур Вержаковский стал одной из жертв суицида буквально через 2 месяца после заступления на службу. По данным следствия, он выстрелил себе в голову. Но отец умершего нацгвардейца уверен, что это было убийство. Он рассказал "Стране" о том, что служащие в воинской части при заводе "Южмаш" и раньше сталкивались с насилием, избиениями и пытками.

"По поводу Рябчука скажу так - можете меня проклинать, но я считаю, что нашего сына убили, а Рябчук сработал на опережение - чтобы не "грохнули" его. Конечно, мы сочувствуем семьям, родственники которых погибли при стрельбе попутно. Пускай они меня простят за мои слова.

Но посмотрите ещё раз внимательно видео: он неспроста возвращался добивать некоторых людей - именно они его и травили. Уверен, Рябчука просто довели до такого состояния.

Могу сказать точно: в Нацгвардии убивают и пытают людей, а потом списывают на самоубийство", - заявил "Стране" отец Вержаковского.

Как расстрел в Днепре поднял тему "дедовщины" в армии

После истории на "Южмаше" многие украинцы начали возмущаться тому, что происходит с неуставщиной.

В Фейсбуке создали группу поддержи Артемия, где авторы публикаций делились своими историями об армейском произволе и требовали разобраться с системным насилием в местах службы.

Украинцы собирали Рябчуку средства на передачи и интересовались насчет контактов его адвокатов.

Вот некоторые из постов:

Но разговорами в Сети дело не ограничилось. Родители военных, которые погибли из-за неуставных отношений, 3 февраля вышли на митинг под Офис президента, где рассказали СМИ о беспределе в воинских частях.

Матери погибших бойцов прикрепили значки с портретами сыновей на грудь и выражали свою боль, держа в руках плакаты: "Убийц наших детей на нары", "Власть, накажите виноватых".

"К ситуации с Рябчуком я отношусь неоднозначно. Но о "дедовщине" в той военной части точно знали - по крайней мере, лично президент Владимир Зеленский. И если бы расследование таких дел начали сразу, то смертей в части 3021 можно было бы избежать. Рябчука я не оправдываю, но в то же время понимаю.

Я считаю, что кровь наших сыновей на руках как Верховной Рады, так и президента с генпрокурором - они прекрасно знали об этой проблеме", - сказала Наталья Ивановна, мать погибшего в 2019 году Николая Денисова.

По словам матерей погибших, их сыновья попадали в конфликтные ситуации либо их находили убитыми, когда они заступались за младших и был свидетелями травли в воинской части.

Родные сообщают о побоях, которые видели на телах своих детей, о странном расположении вещей (каски и оружия) и сторонних гильзах на месте смерти, разных свидетельствах командования и сослуживцев.

Адвокат Артемия Рябчука Денис Гордеев также уверен, что все случаи армейских самоубийств связаны.

"Мое личное мнение как специалиста в области права, а не как адвоката Рябчука - все случаи якобы самоубийств связаны как минимум одним фактом: это система. "Дедовщина", неуставные отношения - это система, которая формируется не один год. Вседозволенность, беззаконие, безнаказанность тоже формируется не за раз. Если бы это был единичный случай - одно дело. А если подобных происшествий, скрытых смертей больше десяти, больше сотни, больше тысячи - это систематические нарушения закона, на которые закрывают глаза ответственные лица, которые по долгу своей службы должны пресекать и предупреждать такие действия. А этого не происходит долгие годы. И ситуация с Артемием Рябчуком - не исключение из этой системы. Это просто продолжение таких нарушений", - сказал Гордеев.

А журналист "Страны" Александр Сибирцев разобрался в "финансовой" стороне дела с неуставными отношениями. По его информации, "дедовщина" призвана обеспечивать вымогательство денег со стороны контрактников и сержантов.

Офицерский и сержантский состав заставляет рядовых солдат платить им, а тем, кто отказывается, устраивают "веселую жизнь". Поэтому не исключено, что подобное могло происходить в части Рябчука.