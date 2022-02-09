Во время первого допроса подозреваемый в расстреле нацгвардейцев солдат-срочник Артемий Рябчук заявил, что во время совершения им преступления он находился в состоянии помутнения сознания и злости. Однако позже он изменил свои показания.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, передает УНН со ссылкой на ГБР.

По его словам, подозреваемый также объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как помрачение сознания, злости, что ограничивало его осознание и отчет тем действиям, которые он совершал. Указанные обстоятельства будут проверяться во время проведения психолого-психиатрической экспертизы.

"У меня ужасное было тогда состояние. Настроение... злость, несправедливость. Я уже просто терпел за ними, терпел, терпел и..." - сказал Рябчук.

Сухачев сказал, что Рябчука фактически пытали в воинской части путем лишения сна.

Сообщается, что во время проведения освидетельствования подозреваемого установлено, что телесных повреждений у него нет, в состоянии алкогольного опьянения не находился.

Также Сухачев добавил, что 3 февраля 2022 года Рябчук сменил защитника и подал заявление об отказе от всех показаний, данных в ходе досудебного расследования.

Напомним, ранее мы писали, что в Государственном бюро расследований рассматривают три версии трагедии в Днепре на "Южмаше", где нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев.

В своем материале "Страна" подробно писала о том, как Рябчук расстрелял нацгвардейцев.