В Государственном бюро расследований (ГБР) рассматривают три версии трагедии в Днепре на "Южмаше", где нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

При этом основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.

В целом среди версий:

Неуставные отношения; Психическое заболевание подозреваемого или нахождение в состоянии физиологического аффекта. Совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц, с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка и т.д.

В связи с третьей версией ГБР поручила СБУ в Днепропетровской области разобраться, чем занимался Рябчук в 2019 году во время поездки в Россию.

Расследование, по данным ГБР, ведется по ряду уголовных правонарушений, а именно:

умышленное убийство двух или более лиц (п.1 ч.2 ст.115 УКУ);

дезертирство с оружием (ч. 3 ст.408 УКУ);

похищение военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода (ч.3 ст.410 УК);

бездействие военной власти в условиях особого периода (ч.3 ст.426 УК);

небрежное отношение к военной службе (ч.3 ст.425 УКУ).

Напомним, у Рябчука есть сестра, которая живет в России. Недавно она рассказала, как изменилось поведение ее брата во время службы.

Также сообщали, что комиссия Министерства внутренних дел Украины обнаружила факты неуставных отношений в воинской части в Днепре, где в конце января нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев. При этом были выявлены нарушения порядка и организации службы, что привело к трагическим последствиям.

"Страна" ранее подробно писала о том, как Рябчук расстрелял своих сослуживцев.