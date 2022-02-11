Адвокат нацгвардейца Артемия Рябчука, который устроил стрельбу по сослуживцам в Днепре, не стала отвечать на вопрос в одиночной или общей камере следственного изолятора содержат военнослужащего.

Об этом адвокат подозреваемого Тамила Ульянова рассказала "Украинским новостям".

По ее словам, никаких жалоб на условия содержания в СИЗО у Рябчука нет. Однако ответить на вопрос о том, содержат нацгвардейца в общей или одиночной камере она отказалась, сославшись на закрытость информации.

При этом она сообщила об отсутствии влияния администрации на Рябчука. Информацию о том, будет ли подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте Рябчука, адвокат также не предоставила.

Напомним, трагедия в Днепре произошла в ночь на 27 января. 20-летний Артемий Рябчук открыл стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате погибли пять человек и еще пятеро получили ранения. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания в СИЗО без права внесения залога.

Как рассказала бывшая военнослужащая Нацгвардии в части, где служил Рябчук происходили пытки и травля. Позже Комиссия МВД выявила факты неуставных отношений в этой воинской части.

Куда движется дело нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего пять человек за дедовщину подробно разбиралась "Страна".