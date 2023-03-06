"Магнит жив". В сети пытаются опознать военного, расстрелянного после слов "Слава Украине"
В сети появилась информация, что расстрелянный военный в форме ВСУ на видео - это военнослужащий 72 бригады "Черных Запорожцев" с позывным "Магнит".
Эту информацию первоначально распространил служащий ВСУ Евгений Карась.
Однако позже он заявил, что это ошибка, и "Магнит" жив.
Главред "Цензора" Юрий Бутусов также написал, что это ошибочная информация, а расстрелянный украинский военный - это другой человек.
Напомним, видео это распространяется сегодня по украинским телеграмм-каналам. На него уже отреагировал и Зеленский, и глава ОП Ермак, и генпрокурор Украины, который начал расследование по факту убийства украинского пленного.
Россия пока это видео официально не комментировала.
В российских военных телеграмм-каналах публикуются версии, что это якобы снятое Украиной для дискредитации РФ постановочное видео, на котором расстреливают переодетого в украинскую форму российского пленного либо своего же дезертира.
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