Телеграм-каналы публикуют видео убийства военного в форме Вооруженных сил Украины после фразы "Слава Украине".

На видео мужчина стоит в вырытой яме и курит.

Голос за кадром говорит "снимай его".

Мужчина произносит "Слава Украине" и его расстреливают из автоматов.

Где и кем сделано это видео - неизвестно.

На фоне публикаций глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что убийство пленного еще один признак того, что в РФ "культивируются военные преступления и отбеливаются пропагандой и мифами про нацистов".

Россия пока это видео не комментировала.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео убийства бывшего российского заключенного из Рязани Евгения Нужина, который вступил в ЧВК "Вагнер", но в сентябре перешел на сторону Украины и дал ряд интервью украинским журналистам. Пригожин написал, что бывший заключенный "не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми".

Тем временем война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.