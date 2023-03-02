Война в Украине может завершиться через два года.

Такое мнение высказала министр армии США Кристин Вормут в Центре стратегических и международных исследований, сообщает Political Lore.

"Думаю, что война в Украине решится сама собой в следующий год или два", - сказала она.

Министр подчеркнула, что боевые действия оказались более затяжными, чем можно было предположить.

"Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях России", - добавила Вормут.

Ранее мы писали, что накануне обозреватель CNN Фарид Захария описал свое видение окончания войны. По его мнению, самый реалистичный способ окончить войну в Украине - оставить Крым и Донбасс под фактическим контролем России, приняв остальную территорию Украины в НАТО и не распространять его гарантии на спорные территории.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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